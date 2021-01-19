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Aydın'da tarihi eser operasyonu

Aydın’da tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir evde yapılan aramada toplam 98 adet tarihi obje ele geçirildi.

Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir evde yapılan aramada toplam 98 adet tarihi obje ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından “Tarihi Eser Kaçakçılığı” olaylarının önlenmesi amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında bir evde arama yapıldı. Yapılan aramada, 88 adet değişik boy ve ebatlarda sikke olduğu değerlendirilen objeler, 4 adet ortası delikli değişik boy ve ebatlarda objeler, 2 adet metal olduğu değerlendirilen ok ucu, 1 adet saplı küpe şeklinde üzerinde İST yazılı obje, 1 adet curuf olduğu değerlendirilen erimiş vaziyette obje, 1 adet delikli ve boynuz şeklinde aynı zamanda haç görünümünde olan obje, 1 adet metal saplı top şeklinde içi boş obje olmak üzere toplam 98 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi. İkamet sahibi bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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