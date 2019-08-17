Türkiye'nin en verimli arazilerine sahip Aydın'da tarım alanları domuz istilasına uğradı. Kısa süre öncesine kadar dağlarda ve ormanlık alanlarda tek tük görülen domuzlar yerleşim alanlarına kadar inip harım ve incir bahçelerine zarar vermeye başladı. Tükettiğinin neredeyse 100 katı ürüne zarar veren domuzlardan dolayı çaresiz kalan çiftçiler, yetkililerden yardım istedi.

İncir hasadının başladığı Aydın'da Buharekent'ten Kuşadası'na kadar Aydın'ın tüm ilçelerinde çiftçilerin ortak sorunu baş edilemeyen domuzlar oldu. Sürüler halinde dolaşmaya başlayan domuzların tarım alanlarına zararının yanında insanları ve bahçelerde otlamaya bırakılan hayvanları da zarar vermeye başladığını belirten çiftçiler, ürün hasat edemez duruma geldiklerini belirttiler.

Tarımda en büyük zararlının artık domuzlar olduğunu ve domuz sürüsünün girdiği bahçeye adeta doğal afet varmışçasına zarar verdiğini belirten Germencikli çiftçilerden Adnan Çetin, “Eskiden tarımda en büyük sıkıntı çekirge sürüleri imiş. Şimdi domuz sürüleri oldu. O kadar zarar veriyor ki, toplu ve bilinçli mücadele olmadan baş etmenin imkanı yok. Tarımla uğraşan herkes adeta diken üstünde. Domuzlar sadece ürünü yemiyor girdiği her bahçeyi adeta talan ediyor. Bir çok kişi kendi imkanları ile mücadele etmeye çalışıyor ama tek başına zaman ve ekonomik olarak bu işin üstesinden gelinmesi de zor” dedi.

“Ziraat Odalarından kurşun desteği istediler”

Çiftçinin domuzlarla mücadelesine bağlı oldukları kuruluş olan Ziraat Odası'ndan da destek beklediklerini belirten Adnan Çetin, çevre illerde ziraat odalarının domuzlarla mücadele kapsamında avcılara kurşun dağıttığını belirterek aynı uygulamanın Aydın'da da yapılmasını istedi. Çetin, “Zor durumda olan çiftçinin domuzlarla mücadele konusunda kurşun alacak parası bile kalmadı. Ziraat odaları kurşun desteği sağlayamıyorsa çiftçiler için maliyetine ya da indirimli kurşun anlaşması yaparsa sürek avına çıkanların sayısı artabilir. Müdahale edilmez ise 5 yıla kadar Aydın dağlarında tarımsal üretimden söz edilmez” dedi.

İncir bahçeleri savaş meydanına döndü

Aydın'da birçok incir bahçesi hasat sezonu öncesi domuzlar tarafından adeta talan edilirken, bazı bölgelerde incir ağaçları üzerindeki ürünle birlikte domuzlar tarafından yerle bir edildi. Hasat için bahçelerine giden çiftçiler gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerken, eskiden insan görünce kaçan domuzların artık kaçmak yerine saldırmaya başladığını belirttiler.