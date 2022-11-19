Aydın'da tarım aleti hırsızlığını jandarma ekipleri aydınlattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz Ocak ayında bir şahsın bahçesindeki tarım aletlerinin çalınması ile ilgili olay jandarma ekipleri tarafından aydınlatılarak, hırsızlık şüphelisi hakkında işlem başlatıldı.

Olay, 27 Ocak 2022 Perşembe günü Baltaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. isimli şahsın bahçesinden tarım aletleri çalınırken ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından hırsızlığının aydınlatılması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin olayın meydana geldiği bölgede ve çevresinde elde ettiği delillerden yola çıkarak hırsızlık olayının cezaevinde bulunan E.U. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın ev eklentilerinde yapılan aramada; 1 adet çapa motoru, 1 adet çim biçme makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen hırsızlık malzemeleri S.K. isimli şahsa teslim edilirken, E.U. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.