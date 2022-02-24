Aydın'da tarım işçileri ödeneği Türkiye ortalamasının altında kaldı

Aydın'da sürekli tarım erkek işçilerine ödenen aylık ücretler, Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı verilerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,9 artarak 104 TL'ye yükseldi. Türkiye genelinde ise mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri yüzde 21,5 artış göstererek 117 TL oldu. Aydın ili mevsimlik kadın işçilere ödenen günlük ücretlerde Türkiye değerinin altında yer aldı.

Aydın'da mevsimlik erkek işçilerin günlük ücretleri 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,4 artarak 157 TL'ye yükseldi. Türkiye genelinde ise mevsimlik erkek işçilerin günlük ücretleri yüzde 19,9 artış göstererek 138 TL oldu. Aydın ili mevsimlik erkek işçilere ödenen günlük ücretlerde Türkiye değerinin üstünde yer aldı.

2021 yılında Aydın ilinde sürekli erkek tarım işçilerine ödenen aylık ücret 3 bin 560 TL olarak gerçekleşti. Türkiye'de sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, kadın işçiler için 2 bin 863 TL ve erkek işçiler için ise 3 bin 563 TL olarak gerçekleşti. Aydın ili sürekli erkek işçilere ödenen aylık ücretlerde Türkiye ortalamasının altında yer aldı.