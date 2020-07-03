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Aydın'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi; 11 yaralı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.


Kaza, Aydın-Denizli karayolu Kavaklı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ayhan S.'nin kullandığı içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu 09 PD 246 plakalı minibüs, kavşak içerisinde Nurdoğan T. idaresindeki 09 Z 0878 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile tarım işçilerini taşıyan minibüs yola devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 11 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla Nazilli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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