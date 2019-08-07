Aydın'da tarımsal üretimde alternatif metotlar konuşuldu

AYDIN (İHA) – Aydın'ın önde gelen gelir kaynağı tarımsal ürünlerde verimliliği arttırmak amacıyla düzenlenen “Tarımsal Üretimde Alternatif Üretim Metotları ve Alternatif Ürünler” konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Tarımsal üretimde alternatif ürünler konusunda Japonya ve Sırbistan firmalarıyla fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Tarımsal ve Hayvancılık Yardımlaşma Derneği Başkanı Alaaddin Biçer, Aydın'da tarım ve hayvancılık üzerine bilimsel projeler üreterek, hazırladıkları projeleri üreticilerle hayata geçirdiklerini ifade etti.

Üretici firmaların interaktif katkılarıyla toplantının amacına ulaşmasını dileyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın da, görüş birliğine varılan noktaların üretime yansıyarak Aydın ili için faydalı olmasını temenni etti.

Dünyanın küresel ısınma sorunuyla karşı karşıya olmasının tarımsal üretimi etkileyen en büyük tehdit olduğunu söyleyen Stanes Company Teknik Danışmanı Ziraat Mühendisi Erdal Güncü ise, “Su kaynakları hızla tükeniyor. Türkiye 2050 yılında su fakiri ülkeler arasında yer alacak” diyerek sorunun önemine dikkat çekti.

Kimyasallarla toprakların kirletildiğine dikkat çeken Erdal Güncü, organik ilaçlar ve organik gübreler üzerine basit üretim teknikleriyle verimi arttırmaya yönelik çalışmalar yürütülmesi gerektiğini söyledi. Güncü, “Bitki hastalıklarının tedavisinde nano ilaçların kullanılması yeni konsepttir. Havadaki azottan bile faydalanma yolları var” dedi.

Japon ve Sırp firmaların yetkilileriyle projeler yürüttüklerini ifade eden Konserve ve Mikrobiyel Company Kimya Mühendisi Uğur Vergili de, mikrobiyel gübrelerin kullanılmasının maliyetin düşürülmesi açısından elzem olduğunu vurguladı. Aydın'da probiyotikli yem üreterek satmak için çalıştıklarını söyleyen Uğur Vergili, ülkemizin tarımsal ürünler olarak çok zengin olduğunu sözlerine ekledi. Vergili, “Örnek verecek olursak meyan kökü bitkisi çok değerli bir bitki, ülkemizde yetişen nadide ürünlerden birisi, fakat yurt dışındaki üreticiler kıymetini daha çok biliyor ve ülkelerine götürüyorlar” diye konuştu.

Aydın'daki tarım ve hayvancılık alanındaki mevcut durum hakkında bilgiler vererek sunumlara katkı yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, kimyasal gübrenin olumsuz etkilerine de değinerek, organik tarımın önemine vurgu yaptı.

ADÜ'nün ev sahipliğinde Tarımsal ve Hayvancılık Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen toplantıya Aydın eski milletvekili Ahmet Ertürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, fakülte öğretim üyeleri, ziraat odası temsilcileri, dernek üyeleri ve firma yetkilileri katıldı.