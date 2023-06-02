Aydın'da taşkınlarla mücadele sürüyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışların ardından harekete geçen DSİ ekipleri, taşkınlarla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Aydın genelinde son günlerde etkili olan yağışlar sebebiyle birçok ilçe ve mahalle sele teslim olurken, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sahaya indi. Selin meydana geldiği bölgelerde çalışmalar gerçekleştiren ekipler, bu çerçevede Bozdoğan'ın Yeşilçam Mahallesi'nde de sel sebebiyle oluşabilecek zarar ve taşkınların önüne geçmek için yoğun mesai harcıyor. Kırsal Yeşilçam Mahallesi'nde çalışmalarına hız veren ekipler, kuvvetli yağışlardan dolayı oluşan taşkınlarla mücadele çalışmalarına devam ediyor.