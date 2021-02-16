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Aydın'da tehlikeli pazar alışverişi

Aydın’ın Efeler ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle istinat duvarı çöken Tabakhane Köprüsü’ne kurulan Salı pazarında, vatandaşlar tehlikeli alışveriş yapıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle istinat duvarı çöken Tabakhane Köprüsü'ne kurulan Salı pazarında, vatandaşlar tehlikeli alışveriş yapıyor.


Geçtiğimiz Ocak ayında yağan aşırı yağışlar ile birlikte Zafer Mahallesi Pınarbaşı mevkiinde bulunan taş köprünün alt kısmındaki 5 metrelik istinat duvarında toprak kayması sonucu çökme yaşandı. Çökme ile birlikte yok olan korkulukların yerine polis barikatları ile güvenlik şeridi çekildiği görüldü. Efeler'in merkez pazarlarından olan Salı Pazarında her hafta köprü üzerinde kurulan pazarcı tezgahları risk altında olurken alışveriş yapan vatandaşlar da adeta tehlikeli alışveriş yapıyor. Olası bir ikinci toprak kaymasının yaşanmaması için bölge esnafı ve vatandaşlar yetkililere seslenerek alanda güçlendirme çalışmalarının biran önce yapılmasını istedi.

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