Aydın'da “Telafide bende varım” programı başladı

Aydın'da "Telafide Ben de Varım" Programı, İl Müdürümüz Sayın OKUMUŞ Önderliğinde Kuşadası Milli Park'ta Yapılan Doğa Yürüyüşü Başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler ile veliler ve öğretmenler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı Kuşadası Davutlar Milli Park'ta, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İl Sağlık Müdürü Dr.Osman Açıkgöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç.Dr. Mehmet Umut Tuncer ile öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımlarıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, programla ilgili olarak, “Bugün itibariyle resmen başlayan “Telafide Ben de Varım” programında Müdürlüğümüz, ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz, halk eğitim merkezlerimiz ve okullarımız ile biz de varız. Öğrencilerimiz bu süreçte ilimiz genelinde Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri bakanlıkları il ve ilçe müdürlükleri ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden de ayrıca yararlanabileceklerdir. İlimiz genelinde şu ana kadar toplamda 9 bin 580 etkinlik ve eğitim planlaması yapılmıştır, faaliyetlerin sayısı artmaya devam etmektedir ve bugün itibariyle de faaliyetlerimiz resmen başlamıştır. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de 44 faaliyet ile öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin yanındayız. Programa bizimle birlikte katılan İl Sağlık Müdürümüz ve İl Kültür ve Turizm Müdürümüze de teşekkürlerimi sunuyorum. Program kapsamında ilimiz genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresindeki haritadan erişilebilecektir” açıklamasında bulundu.