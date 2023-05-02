Aydın'da TEM ekipleri 23 şahsı yakaladı

Aydın'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına hız kesmiyor. Ekipler 2023 yılı içerisinde yakalama emri bulunan şahıslara göz açtırmıyor. Bu şahıslardan; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan haklarında 3 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapis cezaları bulunan 14 hükümlü şahıs, (Bölücü) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma/Terör Örgütü Propagandası Yapma suçlarından haklarında 1 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezalan bulunan 8 hükümlü şahıs, (Dini istismar Eden) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında tutuklama karan bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ekipler tarafından çalışmaların devam ettiği öğrenildi.