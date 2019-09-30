Aydın'da ‘Temel İlk Yardım Eğitimi' verildi

İlkyardım eğitmenleri Prm.Fatoş Ünal, Prm. Ahmet Sinan Özsarı ve ATT Esra Erkeç tarafından verilen 'Temel İlkyardım Eğitimi' iki gün sürerken, eğitime 20 personel katıldı. Verilen eğitimde genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.