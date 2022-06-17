Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olan bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Aydın'da 'Temel Yenidoğan Bakımı Eğitimi' düzenlendi.

Yenidoğan ölümlerini azaltabilmek için, yüksek teknolojiye dayanan, uzman ağırlıklı yenidoğan yoğun bakımının yanı sıra temel yenidoğan bakım hizmetlerinin de geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede ülke genelinde yenidoğan bakımında standardizasyonu ve güncel bilgilerin kullanılmasını sağlamak amacıyla 'Temel Yenidoğan Bakım Programı' başlatıldı. Program çerçevesinde yenidoğana eli değen tüm sağlık personeline yönelik hazırlanan iki günlük hizmet içi eğitimlerde, yenidoğana yönelik yürütülen pek çok program bütünlük içinde sunulmakta ve sağlık personelinin bu konuda bilgi ve becerisinin artırılması hedefleniyor.

31 sağlık personeli eğitim aldı

Program dahilinde, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonunda Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Birimi tarafından Temel Yenidoğan Bakımı eğitimi düzenlendi. Söz konusu eğitime üniversite, özel ve kamu hastanelerinde, yenidoğan ve doğum servislerinde görev yapan, bebeğe eli değen 31 sağlık personeli katıldı. İki günün sonunda kursu başarıyla tamamlayan personele katılım belgeleri verildi.