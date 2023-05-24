Aydın'da terör örgütü propagandası yapan şahıslar yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'PKK/KCK silahlı terör örgütü' propagandası yapan 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler, yürütülen çalışmalar neticesinde Didim, Germencik ve Koçarlı ilçelerinde 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 3 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.