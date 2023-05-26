Aydın'da terör propagandası yapan 14 kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 10 gün içerisinde yapılan çalışmalar çerçevesinde terör örgütüne üye olmak ve propaganda yapmak suçlarından aranan 14 şüpheli şahıs yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 15-25 Mayıs tarihleri arasında il genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve propaganda yapmak suçlarından 12, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1, DHKP-C silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan da 1 olmak üzere toplam 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.