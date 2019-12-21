Ayd?n'da t?bbi ve aromatik bitki ar?ivi olu?turuluyor

Proje kapsam?nda ilk olarak Ayd?n B?y?k?ehir Belediyesi Tar?msal Hizmetler Dairesi taraf?ndan stevya, y?ks?k otu, kekik ?e?itleri, ekinezya, datura ve ??rek otu gibi bitkiler ?retilecek.

Yerel gen kaynaklar? ve bunlar?n korunmas?, ?o?alt?lmas?, ?retime yeniden kazand?r?lmas?n? desteklemek i?in ba?lanan projede ?retilen tohumlar da projenin di?er ayaklar?nda oldu?u gibi isteyen herkese da??t?lacak.

Yenipazar Yerel Tar?m ?r?nleri seras? ve ?ncirliova'daki ?ift?i Merkezi'ndeki ?retim bah?esinde ?retilecek olan tohumlar?n ?n?m?zdeki y?ldan itibaren da??t?lmas? planlan?yor.

T?bbi ve aromatik bitki ar?ivi ?al??mas?na Ayd?n'da tar?m ?r?nlerini ?e?itlendirmek i?in ba?land???n? belirten Ayd?n B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? ?zlem ?er?io?lu, ekonomik de?eri y?ksek ?r?nleri ?ift?ilerle bulu?turacaklar?n? s?yledi. "?ift?imizin katma de?eri y?ksek ?r?nlere y?nelerek kazanc?n? art?rmas?n? istiyoruz. Buna ?nc? olmak i?in de ?al??malar?m?z? s?rd?r?yoruz" ifadelerini kullanan Ba?kan ?er?io?lu, "Bug?n isteyen vatanda?lar?m?za ?evketibostan, sofral?k fesle?en, reyhan, radika, dereotu, roka, tere, arapsa?? gibi bitkilerin tohumlar?n? veriyoruz. ?n?m?zdeki y?ldan itibaren de t?bbi ve aromatik bitkilerin tohumluklar?n? da??tmay? planl?yoruz. Yapt???m?z her ?al??ma ?ift?imizin, Ayd?n?m?z?n daha fazla kazanmas? i?in" dedi.