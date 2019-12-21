İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayd?n'da t?bbi ve aromatik bitki ar?ivi olu?turuluyor

Ayd?n B?y?k?ehir Belediyesi yenilebilir ve ekonomik de?eri y?ksek ?evketibostan, sofral?k fesle?en, reyhan, radika, dereotu, roka, tere, arapsa?? ?e?itlerinin ard?ndan ?imdi de t?bbi ve aromatik bitkiler ?zerinde de ?al??malara ba?l?yor.


Proje kapsam?nda ilk olarak Ayd?n B?y?k?ehir Belediyesi Tar?msal Hizmetler Dairesi taraf?ndan stevya, y?ks?k otu, kekik ?e?itleri, ekinezya, datura ve ??rek otu gibi bitkiler ?retilecek.


Yerel gen kaynaklar? ve bunlar?n korunmas?, ?o?alt?lmas?, ?retime yeniden kazand?r?lmas?n? desteklemek i?in ba?lanan projede ?retilen tohumlar da projenin di?er ayaklar?nda oldu?u gibi isteyen herkese da??t?lacak.


Yenipazar Yerel Tar?m ?r?nleri seras? ve ?ncirliova'daki ?ift?i Merkezi'ndeki ?retim bah?esinde ?retilecek olan tohumlar?n ?n?m?zdeki y?ldan itibaren da??t?lmas? planlan?yor.


T?bbi ve aromatik bitki ar?ivi ?al??mas?na Ayd?n'da tar?m ?r?nlerini ?e?itlendirmek i?in ba?land???n? belirten Ayd?n B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? ?zlem ?er?io?lu, ekonomik de?eri y?ksek ?r?nleri ?ift?ilerle bulu?turacaklar?n? s?yledi. "?ift?imizin katma de?eri y?ksek ?r?nlere y?nelerek kazanc?n? art?rmas?n? istiyoruz. Buna ?nc? olmak i?in de ?al??malar?m?z? s?rd?r?yoruz" ifadelerini kullanan Ba?kan ?er?io?lu, "Bug?n isteyen vatanda?lar?m?za ?evketibostan, sofral?k fesle?en, reyhan, radika, dereotu, roka, tere, arapsa?? gibi bitkilerin tohumlar?n? veriyoruz. ?n?m?zdeki y?ldan itibaren de t?bbi ve aromatik bitkilerin tohumluklar?n? da??tmay? planl?yoruz. Yapt???m?z her ?al??ma ?ift?imizin, Ayd?n?m?z?n daha fazla kazanmas? i?in" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.