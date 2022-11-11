Aydın'da Ticaret Odası ile Borsa 'Birlik' mesajı verdi

Bahri Erdel ve beraberindeki heyet, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ve yönetimini ziyaret etti. Her iki odanın yönetimi ziyaret sonrası yaptıkları açıklamada Aydın için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirttiler.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ekim ayında gerçekleşen seçimlerde güven tazeleyerek 2022-2026 dönemi için Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Hakan Ülken ve yönetimini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kurumlar arası işbirliğinin önemi ve bölgesel ekonomik gelişmelerin görüşüldüğü ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın'ın gelişmesi ve istikrarı için el birliği ile çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Ziyarette Bahri Erdel'e Meclis Başkan Yrd. Ali Çevik, Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er, Kazım Günaydın ve Cihan Can, Meclis Üyeleri Ahmet Şenel, Abdülkadir Yıldız ve Adem Türkmen ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz eşlik etti.