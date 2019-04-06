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Aydın'da TIMSS 2019 Uygulamaları başarıyla sona erdi

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından dört yıllık döngüler halinde düzenlenen Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması –TIMSS 2019 Nihai Uygulaması, Kuşadası Soğucak Ortaokulu ile Koçarlı Cumhuriyet Ortaokullarında başarıyla gerçekleştirildi.


Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından Aydın'da gerçekleştirilen TIMSS 2019 uygulamalarının her aşamasına İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sabri Acar ve Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Murat Demirci ile birlikte katıldı.


Uygulama başarıyla tamamlayan öğrenci ve öğretmenleri kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, “Matematik ve fen bilimleri alanlarında öğrenci başarısıyla ilgili nitelikli ve uluslararası karşılaştırmalı verilerin elde edilmesini sağlayan TIMSS araştırması, bununla beraber, bir ülkenin eğitim sisteminin işleyiş biçimini gözlemlemeyi ve ihtiyaç duyulan alanların geliştirilmesine de rehberlik etmektedir.


TIMSS uygulaması ayrıca; ülkelerin farklı sınıf seviyelerindeki eğitim düzeylerinin küresel boyutta izlenmesini sağlayarak standartlarının oluşturulmasını, öğretim programlarının revize edilmesini ve nihai olarak eğitimde eşitliğin sağlanması olanağı da sağlamaktadır” dedi.

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