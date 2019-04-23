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Aydın'da toz taşınımı bekleniyor

AYDIN (İHA) – Bu akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi’nde beklenen toz taşınımının, Aydın’da da etkili olması bekleniyor.

AYDIN (İHA) – Bu akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde beklenen toz taşınımının, Aydın'da da etkili olması bekleniyor.


Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Ege Bölgesi'nin bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi bekleniyor. Yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği olumsuzluklar olan hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması


gerekiyor.

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