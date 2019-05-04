Aydın'da toz taşınımı bekleniyor

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girecek olan Ege Bölgesi'nde beklenen olumsuz hava koşullarının Ardın'da da görüleceği belirtildi.

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi'nde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Bölge genelinde bu gece saatlerinden sonra Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.