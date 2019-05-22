Aydın'da toz taşınımı bekleniyor

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi'nin bugün akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Bölgesinin bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi bekleniyor. Aydın'da dahil olmak üzere yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği olumsuzluklar olan hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.