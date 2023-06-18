Aydın'da trafik ekiplerinden 'YKS' seferberliği

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da binlerce öğrenci YKS maratonunda ter dökerken, trafik ekipleri de Efeler ilçesinde de öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için 50 personelle adeta seferber oldu.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci sınavda ter dökerken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda bu yıl da manzara değişmedi. Öğrenciler YKS maratonu için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gelirken, Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için adeta seferber oldu. Merkez ilçe Efeler'de sınav merkezleri güzergahlarında trafik tedbiri alan ekipler, öğrencilerin en hızlı şekilde sınava yetişmelerini sağladı.

Alınan tedbirler çerçevesinde ise Efeler ilçesi genelinde 5 motorize, 12 şahin ve 20 yaya olmak üzere toplamda 50 personel görev yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava geç kalan öğrenciler ise motorize trafik ekiplerince sınav salonlarına yetiştirildi.