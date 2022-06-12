Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Nazilli-Bozdoğan yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.T. idaresindeki 09 ADB 911 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Defalarca takla atan araç yol kenarındaki boş tarlaya yuvarlandı. Kazada, araçta yolcu konumunda bulunan Hüseyin Kabaklı araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü D.T. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı araç sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan D.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.