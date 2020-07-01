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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın-İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Aydın İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada S.E. idaresindeki 20 NB 625 plakalı otomobil ile Mehmet Özkaya (39) idaresindeki 09 ACH 396 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Mehmet Özkaya idaresindeki otomobil takla attı. kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olayb yerine gelen sağlık ekipleri Özkaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan S.E. ve S.F. ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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