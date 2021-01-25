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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



Kaza, Çine-Karpuzlu Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 FP 254 plakalı otomobil ile Çine'den Karpuzlu'ya seyir halinde olan Emrah Önal, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Emrah Önal ile yolcu konumundaki Osman Sever ile Mustafa Sever yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede yolcu konumundaki Osman Sever'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yaralı olarak kurtulan otomobil sürücüsü Emrah Önal ve otomobilde bulunan Mustafa Sever ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Evli ve 2 çocuk babası olan Osman Sever'in ani ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

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