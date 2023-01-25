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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü içerisindeki yolda meydana geldi. 09 DB 710 plakalı Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk otobüsü ile 35 ACP 436 plakalı otomobil yol üzerinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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