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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında hamile olduğu belirlenen genç kadın hayatını kaybetti.


Kaza Aydın-Denizli karayolu üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 AKP 874 plakalı otomobiliyle Nazilli'ye doğru seyir halinde olan Sergül Kaya (38) yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil, Mutlu D. idaresindeki 09 ADJ 14 plakalı ticari araçla çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Mutlu D. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hamile olduğu öğrenilen Sergül Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası Denizli-Aydın Karayolu Aydın istikametine doğru bir süre trafiğe kapatıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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