İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Aydın-İzmir karayolunda seyreden Şakir Tamer (55) yönetimindeki 09 ABJ 346 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerim sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Tamer ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tamer burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.