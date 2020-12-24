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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Köşk Çevre Yolu ile Mahmut Şen Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile karayolunda seyir halinde olan Lütfi Işık (44) henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan otomobillere çarptı. Çarpışmanın etkisi ile Lütfi Işık ve yolcu konumundaki Turan Korkmaz yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücü Lütfi Işık doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Işık'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

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