Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu üzeri İncirliova ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiketi ile karayolunla ilerleyen Celil Karadeli (23) henüz bilinmeyen bir direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan genç yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karadeli'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Karadeli hayatını kaybetti. Karadeli'nin ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.