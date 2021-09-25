Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin refüje çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Kuşadası-Söke Karayolu üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile Söke'den Kuşadası'na doğru seyir halinde olan Barış Atagül (27) henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan motosikletten düşen Atagül metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı gören ve aynı yönde seyir halinde olan 3 otomobil sürücüsü de Atagül'e çarpmamak için ani fren yapınca meydana gelen zincirleme kazada otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Atagül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.