Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza Aydın-İzmir otoyolu İncirliova Dereağzı Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde tır ile otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Mehmet Kaan Can hayatını kaybederken, E.K. ve U.T. ise yaralandı. Yaralılar Aydın'daki hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.