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Aydın'da trafik kazası: 1 polis memuru yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı.


Kaza, Efeler ilçesi Yeni Dört Yol Kavşağı'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik polisi F.A. idaresindeki motosiklet, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kaydı. Motosikletin hakimiyetini kaybeden F.A. motosikletten düşerek yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi yaparak Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.


Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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