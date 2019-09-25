Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaralandı.

Kaza, Batı Gazi Bulvarı üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batı Gazi Bulvarı'dan Kemer Mahallesi istikametine dönüş yapmak isteyen Yusuf K. idaresindeki 34 PG 5179 plakalı otomobile, bulvar üzerinde seyir halinde olan 32 E 2766 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet ve sürücüsü karşı yönde ilerleyen Kemal Ş. idaresindeki 09 KA 067 plakalı otomobile çarparak yere savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Batı Gazi Bulvarı'nda trafik iki yönlü olarak dururken, yapılan incelemelerin ardından yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.