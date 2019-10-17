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Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza Hasan Efendi Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı üzerinde saat 14.20 sıralarında meydana geldi. Batı Gazi Bulvarı üzerinde karşıya geçmeye çalışan F.S.'ye, A.A idaresindeki 09 ACP 23 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile genç kız yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri genç kızı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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