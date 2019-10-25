İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Batı Gazi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, aynı bulvara dönüş yapmak isteyen 34 TH 748 plakalı otomobille çarptıktan sonra yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.