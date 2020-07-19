Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ve ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 1983 sokak ile Körfez Caddesi kesişiminde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1983 sokakta seyir halinde olan 09 ABR 109 plakalı motosiklet, Körfez Caddesi'nde ilerleyen 45 HY 703 plakalı Ford marka ticari araç ile çarpıştı. Kazada su dağıtıcısı olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü düşme sonucu yaralandı. Kazayı görenler durumu 155 Polis İmdat Hattı ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.