İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın’da motosiklet ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'da motosiklet ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki hemzemin geçitte saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen 55 JD 006 plakalı Volkswagen otomobil, Hastane Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na çıkmak isteyen 09 ACF 527 motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet ve üzerindekiler yere düştü. Motosiklette yolcu konumunda bulunan Sabriye U. kazada yaralandı.Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.