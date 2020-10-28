Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya otomobil çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzeri Abide Kavşağı'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan M.C.U.'ya 35 AGV 842 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaya M.C.U. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.