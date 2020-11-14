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Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Efeler ilçesi Orta Mahalle Soğuk Kuyu mevkiindeki hemzemin geçitte saat 20:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 09 ACT 267 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmekte olan A.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile A.K. yere düşerek yaralandı. Çevredekiler kazayı 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı A.K.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet sürücü M.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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