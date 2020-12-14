Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Kuyucak ilçe girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ö.A yönetimindeki 09 AAZ 586 plakalı Tofaş otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan Ö.A. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.