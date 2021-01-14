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Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 09 ADG 034 plakalı motosiklet ile, O.T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada kurye olduğu öğrenilen sürücü motosikletten düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri moto kuryeye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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