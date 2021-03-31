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Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, saat 13.30 sıralarında Çine'nin girişinde bulunan İtalyan Köprüsü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın- Çine istikametinde ilerleyen Lütfi U. yönetimindeki 09 LF 034 plakalı araç ile kavşaktan döndüğü sırada plakasız motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yere düşen ve kaskı olmayan motosiklet sürücüsü yaralandı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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