Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir otoyolu üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine seyir halinde olan A.B. yönetimindeki 35 ADC 229 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü A.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.