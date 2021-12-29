Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Aydın-Muğla karayolu Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.G. idaresindeki 09 LL 921 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü G.G ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.