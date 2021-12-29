İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın-Muğla karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin takla atması sonu bir kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Aydın-Muğla karayolu Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.G. idaresindeki 09 LL 921 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü G.G ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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