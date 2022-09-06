Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 09 AHP 997 motosiklet yaya geçidinden yolun karşısına geçen A.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaya A.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri A.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırırken, motosiklet sürücüsü M.K. ise hastaneye gitmeyi reddetti. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.