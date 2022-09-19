Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A. idaresindeki 34 FNC 047 plakalı otomobil ile V.S. idaresindeki plakasız elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı V.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.