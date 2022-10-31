Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi İzmir Bulvarı üzerindeki Ziraatçiler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. idaresindeki 09 DG 928 plakalı otomobil ile M.Ş. idaresindeki 09 AHL 015 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobiller refüje çıktı. Kazada 09 AHL 015 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan R.N.Ş. yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.