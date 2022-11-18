Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Mahallesi Muğla Bulvarı üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 17 UP 009 plakalı otomobil ile N.Ç. yönetimindeki 09 ADE 19 plakalı kamyonet Rıza Toprak Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan otomobil sürücüsü K.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçlarda gerekli kontrolleri yaparken, sağlık ekipleri de yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.