Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler Mahallesi Işıklı Bulvarı ile Mevlana Caddesi kesişiminde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.D. idaresindeki 09 KD 712 plakalı otomobil ile A.F.Z. yönetimindeki 09 ABN 165 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen A.F.Z. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.