Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Orta Mahalle Denizli Bulvarı üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö. idaresindeki 20 KS 894 plakalı otomobil ile, E.İ. yönetimindeki 09 Y 1111 plakalı otomobil AVM kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 09 Y 1111 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan K.İ. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı K.İ.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.